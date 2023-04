Ein Neuling stiehlt dem Nationalspieler die Show – der FCA in der Einzelkritik

Plus Arne Engels ist beim 2:2 für den FC Augsburg in Wolfsburg genauso wertvoll wie Torschütze Mergim Berisha.

Rafal Gikiewicz Der Torhüter spielte bis in die Nachspielzeit hinein eine gute Partie. Doch dann beging er zwei Fehler, die einem Routinier wie ihm eigentlich nicht passieren dürften. Zuerst führte er einen eigenen Freistoß in der 94. Minute viel zu schnell und dann auch noch ungenau aus. Und dann patzte er auch noch beim 2:2. Egal, wie viel Betrieb im eigenen Fünfer ist, wenn ein Torhüter da rauskommt, muss er den Ball unschädlich machen, egal wie. Note 4,0

Robert Gumny Der polnische Nationalspieler hatte gegen offensiv starke Wolfsburger große Mühe, seine rechte Abwehrseite stabil zu halten. Hatte gute Momente, aber auch weniger gute. Vor allem, wenn er selbst in einer gewissen Unordnung Entscheidungen treffen muss. Ließ so seinen Gegenspielern in der ein oder anderen Szene zu viel Platz. Note 4,0

Maximilian Bauer Eine grundsolide Leistung des Bundesliga-Neulings. Bei dem 23-Jährigen weiß man genau, was man bekommt. Einsatz, Zweikampfstärke und auch Härte, aber keine große Ballvirtuosität. Wirkte an der Seite von Gouweleeuw sicherer als später, als er dann mit Veiga selbst viel mehr Verantwortung übernehmen musste. Note 3,0

FC Augsburg gegen Wolfsburg: Gouweleeuw fehlte am Ende

Jeffrey Gouweleeuw Der Einsatz des Kapitäns stand bis Minuten vor dem Anpfiff auf der Kippe. Ein Magen-Darm-Infekt plagte ihn am Spieltag. Gouweleeuw spielte bis zur 70. Minute, solange ihn seine Füße eben trugen. Seine Routine und Abgeklärtheit fehlten vor allem in der turbulenten Schlussphase. Note 2,5

Iago Der Brasilianer blieb auf der linken Abwehrseite unauffällig. Zeigte sich zweikampfstark, aber konnte dem Spiel bis auf ein, zwei Szenen wenig Impulse geben. Note 3,5

Lesen Sie dazu auch

Arne Maier Fiel am meisten auf, als er in der 20. Minute den Österreicher Patrick Wimmer im eigenen Strafraum zu ungestüm attackierte. Ansonsten eine solide Partie des Außenbahnspielers, der aber auch mit vielen Defensivaufgaben zu tun hatte. Note 4,0

Arne Engels Der Belgier zeigte wieder einmal, warum er seinen Marktwert in dieser Saison vervielfacht hat. Starke Standards, die immer gefährlich sind, unabhängig von Arnolds Eigentor. Zum Zungeschnalzen seine Vorarbeit zum 2:0 durch Berisha. Zuerst eroberte er sich den Ball mit einer gut getimten Grätsche, dann bediente er Berisha mit einem noch besser getimten Vertikalpass. Und der Junge ist erst 19 und spielt erst seine erste Bundesliga-Saison. Note: 1,5

Elvis Rexhbecaj An alter Wirkungsstätte besonders motiviert. Arbeitete für drei, lief die meisten Kilometer im FCA-Team, versuchte die Räume in der defensiven Mittelfeldzentrale eng zu halten und auch seine Mitspieler dementsprechend zu lenken. Note 2,5

Ruben Vargas Dem Schweizer waren die Länderspieleinsätze anzumerken. Wirkte zwar engagiert, ihm fehlte aber meist die letzte Entschlossenheit, sich durchzusetzen. Musste in der Halbzeit entkräftet ausgewechselt werden. Note 4,5

Dion Beljo Wenn der Platzhirsch Berisha auf dem Platz steht, dann nimmt sich Beljo oft zurück, stellt sich in den Dienst der Mannschaft. Nach der Auswechslung von Berisha taute der junge Kroate ein wenig auf. In manchen Zweikämpfen noch zu ungestüm. Note 3,5

Berisha punktet erneut mit seiner starken Effizienz

Mergim Berisha Der Neu-Nationalspieler zeigte wieder einmal seine große Stärke: seine Effizienz. Hatte eigentlich nur eine Torchance, aber die reichte ihm zu seinem neunten Saisontor. Ansonsten wirkt er im Spielgeschehen nicht immer voll involviert. Musste leicht angeschlagen raus. Note 3,0

Mads Pedersen (46. für Vargas) Der Däne macht und tut, wenn er eingewechselt wird. Er versuchte immer wieder konstruktiv einzuwirken, wirkte aber manchmal einfach auch übermotiviert. Ist nach seiner fünften Gelben Karte gegen Köln gesperrt. Note 4,0

Renato Veiga (70. für Gouweleeuw) Machte bei beiden Gegentoren keine gute Figur. Beim 1:2 war er in der Defensivzentrale im entscheidenden Moment etwas unkonzentriert. Und beim 2:2 kam er Torhüter Gikiewicz plötzlich im eigenen Luftraum in den Weg.

Irvin Cardona (70. für Berisha) Der Franzose hätte der Held von Wolfsburg werden können, wenn er in der 73. Minute das 3:0 erzielt hätte. So blieb sein Lupfer über VfL-Torwartriese Casteels (1,97 Meter) ohne Erfolg. Das hätte er besser lösen können, ja müssen.

Fredrik Jensen (88. für Beljo) Sollte mithelfen, dass der FCA das 2:1 über die Zeit bringt, was augenscheinlich nicht gelang.

Julian Baumgartlinger (90.+1 für Engels) Sollte mithelfen, den Vorsprung zu verteidigen, was nicht gelang.

Es werden nur Spieler benotet, die länger als 30 Minuten gespielt haben.

Hier finden Sie die Playlist zum FCA-Podcast "Viererkette"

Unsere Sportreporter reisen mit dem FC Augsburg quer durch die Republik, notfalls auch Europa und die ganze Welt, um über das Geschehen erzählen zu können. Im FCA-Podcast "Viererkette“ sprechen sie darüber. Eine neue Folge erscheint nach Spieltagen immer montags bis 18 Uhr.