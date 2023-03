FC Augsburg

vor 40 Min.

Ein Unentschieden, mit dem alle gut leben können

Plus Nach dem 1:1 zwischen dem FC Augsburg und Schalke 04 herrscht auf beiden Seiten Zufriedenheit. Beim FCA, weil man 40 Minuten in Unterzahl agieren musste. Und bei den Gästen?

Von Robert Götz Artikel anhören Shape

Ermedin Demirovic wusste sofort, dass er Mist gebaut hatte. Beschwichtigend hob der Stürmer des FC Augsburg die Hand, als er in der 53. Minute den Ball wie ein Kung-Fu-Kämpfer in der Luft weiter befördern wollte. Doch der 24-jährige Demirovic traf neben dem Ball auch Tom Krauß ins Gesicht. Schiedsrichter Daniel Schlager dachte zuerst an eine Gelbe Karte, doch nachdem er den blutenden Schalker sah, zückte er die Rote. Nicht einmal 180 Sekunden zuvor hatte Demirovic noch Arne Maier die Vorlage zum 1:0 (51.) gegeben, jetzt verließ er mit versteinerter Miene den Platz. Und seine schon miese Laune ging dann noch weiter in den Keller, als Marius Bülter in der Nachspielzeit (90.+3) mit einem verwandelten Foulelfmeter den 1:1-Endstand erzielt hatte. Es war der dramatische Schlusspunkt unter eine Partie, die zwar arm an spielerischer Klasse war, aber dafür vollgepackt mit Kampf, Emotionen und Leidenschaft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen