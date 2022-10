FC Augsburg

19:55 Uhr

Ein verdienter Präsident des FCA: Paul Müller wird 90

Plus Der FC Augsburg hatte schon viele prägende Präsidenten. Ein besonders wichtiger: Paul Müller. Der feiert nun seinen 90. Geburtstag.

Von Herbert Schmoll Artikel anhören Shape

Den Weg eines Vereins gibt meist die Führungsfigur, der erste Vorsitzende, vor. In den mehr als 100 Jahren seines Bestehens hatte der FC Augsburg viele prägende Präsidenten. Walther Seinsch etwa. Einen Spitzenplatz in der Skala der wichtigsten Vereinsmänner nimmt auch Paul Müller ein. Der Jurist war Präsident des BC Augsburg, als sich die Oberhauser im Jahr 1969 mit den Fußballern des TSV Schwaben zum FC Augsburg zusammenschlossen. Er gilt als der Fusionspräsident. Am Donnerstag wird Paul Müller 90 Jahre alt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .