Eine der größten Stärken von FCA-Neuzugang Mbabu hat nichts mit dem Fuß zu tun

Plus Mit Kevin Mbabu hat der FC Augsburg seine rechte Abwehrseite neu besetzt. Der 28-jährige Schweizer bringt eine Fähigkeit mit, die in Spielen den Unterschied ausmachen kann.

Von Johannes Graf

Kurz vor der Pause unterstrich Kevin Mbabu die Bedeutung, die er künftig für den FC Augsburg haben könnte. An der Seitenlinie hatte er sich den Ball genommen, ehe er ihn bis an den Mainzer Fünfmeterraum schleuderte. Adressat Patric Pfeiffer köpfte den Ball zunächst als Bogenlampe in die Luft, bereitete aber im zweiten Versuch das 2:1 von Ermedin Demirovic vor. Letztlich der Siegtreffer, der dem FCA den ersten Saisonsieg und damit einen Befreiungsschlag bescherte.

Mit Einwerfer Mbabu haben sich die Augsburger folglich einen Standardspezialisten in den Kader geholt, der in engen Spielen den Unterschied ausmachen kann. Der Schweizer war von einem Schweizer verpflichtet worden. Das Leihgeschäft mit dem FC Fulham war eine der ersten Handlungen, die Sportdirektor Marinko Jurendic verantwortet hatte. Nach dem Rückzug von Stefan Reuter, der fortan als Berater tätig ist, entscheidet Jurendic beim Fußball-Bundesligisten über sportliche Belange.

