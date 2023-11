FC Augsburg

18:00 Uhr

Der FCA vor dem Union-Spiel: Eine Reise ins Ungewisse

Plus Nach der Länderspielpause muss der FC Augsburg am Samstag beim Tabellenletzten Union Berlin antreten. Eine leichte Aufgabe? Nein, sagt FCA-Trainer Jess Thorup.

Natürlich hat Jess Thorup penibel die Spiele von Union Berlin analysiert. Der Trainer des FC Augsburg will auf alle Eventualitäten, die so ein Bundesliga-Spiel mit sich bringen kann, vorbereitet sein. Er hat Video-Sequenzen aus guten Spielen der Unioner gesehen, wie zum Beispiel das 1:1 in der Champions-League-Gruppenphase gegen den SSC Neapel am Mittwoch vor der Länderspielpause. Aber auch die schlechten. Wie die Heimniederlagen gegen Hoffenheim (0:2), Stuttgart und Frankfurt (jeweils 0:3). Doch trotzdem fühlt sich der Däne vor dem Auswärtsspiel seiner Mannschaft am Samstag (15.30 Uhr/Sky) unsicher. Denn der Berliner Trainer heißt nicht mehr Urs Fischer. Nach 14 Spielen ohne Sieg, acht Niederlagen in der Bundesliga hintereinander, trennten sich der Tabellenletzte und der Schweizer Trainer wenige Tage nach der Frankfurt-Pleite.

Vorbereitung ist durch die Trennung von Urs Fischer für Jess Thorup schwieriger geworden

„Durch den Trainerwechsel ist die Vorbereitung natürlich schwieriger geworden“, sagt Thorup auf der Spieltags-Pressekonferenz am Donnerstag. Kurz zuvor hatte er seinem Team, wie immer, den Gegner vorgestellt.

