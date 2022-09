Eine ungewohnte Rolle für Daniel Caligiuri beim FC Augsburg

Plus FCA-Trainer Enrico Maaßen ernannte Daniel Caligiuri zum Vizekapitän. Zuletzt war der 34-Jährige aber nur Ersatz. Trotzdem macht sich der Routinier keine Sorgen.

Daniel Caligiuri hat die drei freien Tagen während der Länderspielpause genutzt, um mal wieder zu Hause bei der Familie im Schwarzwald in Villingen-Schwennigen vorbeizuschauen. Die Großeltern freuten sich auf die beiden Enkelkinder und auch den Besuch einer Geburtstagsfeier hatte der Mittelfeldspieler des FC Augsburg beim Heimatbesuch gleich integriert. Für gute Laune sorgten dabei auch die 1:0-Erfolge gegen Werder Bremen und den FC Bayern München. „Die zwei Siege in Folge haben uns gutgetan und es natürlich einfacher gemacht, mal komplett abzuschalten“, erzählt der 34-Jährige.