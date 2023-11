FC Augsburg

Einen Punkt gewonnen, aber auch zwei verloren

Plus Jess Thorup baut mit dem FC Augsburg seine Serie an ungeschlagenen Partien aus. Der Trainer und Sportdirektor Marinko Jurendic erklären, warum es gegen Union Berlin nicht zum Sieg reicht.

Von Johannes Graf

Kurz vor Schluss hatte sich selbst der sonst so besonnene Marinko Jurendic von der Emotionalität dieses Nachmittags anstecken lassen. Und zwar derart, dass Schiedsrichter Florian Badstübner zum Sportdirektor des FC Augsburg an die Linie kam und diesen mit der Gelben Karte verwarnte. Jurendic beschwerte sich ungehalten, der Unparteiische möge die Partie endlich beenden. Fünf Minuten Nachspielzeit waren angezeigt worden, die sechste lief bereits. Bei Jurendic hatte sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass ein Punkt besser als kein Punkt sei. Wenig später erlöste Badstübner Jurendic, 1:1 endete die Partie bei Union Berlin. Letztlich ein gerechtes Ergebnis, weil der FCA zwei unterschiedliche Hälften gezeigt hatte: eine gute und eine weniger gute.

Eine Stunde nach Spielschluss, in der verwaisten Mixed-Zone, war Jurendic wieder ganz der Analytiker, der rational Details und das große Ganze einordnete. "Das 1:0 über die Zeit zu bringen oder das 2:0 zu finden, das wäre heute die Lösung gewesen", betonte der 46-Jährige. Im Stadion an der alten Försterei war Ruhe eingekehrt. Die aufgeladene Stimmung hatte sich großteils in der 88. Minute entladen, als Kevin Volland für Union traf und den tief gefallenen Berlinern wenigstens einen Punkt bescherte. Der Spielverlauf schien prädestiniert dafür, trotz verbeulten Wagens als Sieger über die Ziellinie zu rollen. Die Berliner wirkten nach ihrer Punktlosserie verunsichert, zeigten Nerven und scheiterten wiederholt am überragenden FCA-Torhüter Finn Dahmen. Nicht einmal bei einem Strafstoß von Robin Knoche ließ sich Dahmen überwinden. Zuvor hatte Iago ungestüm Union Kapitän Christopher Trimmel abgeräumt.

