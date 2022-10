Einige FCA-Leihspieler erweisen sich im Ausland als Volltreffer

Plus Maurice Malone belebt das Offensiv-Spiel beim österreichischen Erstligisten Wolfsberger AC. Auch Ricardo Pepi trifft in Groningen. Und Sergio Cordova steht mit Real Salt Lake ein Herzschlagfinale bevor.

Die Bilder, die derzeit von Maurice Malone im Trikot des Wolfsberger AC geschossen werden, zeigen die Leihgabe des FC Augsburg meist beim Jubeln. Am letzten Tag der Sommer-Transferperiode wechselte der 22-jährige Augsburger zum österreichischen Erstligisten. Und seitdem läuft es. Vier Spiele, viermal Startelf, zwei Treffer, drei Vorlagen lautet die eindrucksvolle Bilanz des 21-Jährigen.