Einmal die Note 5: Der FCA in der Einzelkritik nach dem Remis gegen Dortmund

Plus Die besten FCA-Spieler standen beim 1:1 gegen Dortmund in der Abwehrzentrale und vorne half einen Erstlingstäter.

Rafal Gikiewicz: Der Torhüter wurde beim 0:1 von Hazard auf dem falschen Fuß erwischt und spielte danach einen heftigen Fehlpass. Aber ansonsten war es eine ansprechende Partie des Torhüters. Zeigte nach dem Wechsel mehrmals gute Reaktionen. Note 3,0