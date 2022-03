Einmal die Note 5: Der FCA nach der Stuttgart-Pleite in der Einzelkritik

Plus Beim 2:3 gegen den VfB Stuttgart zeigt der FCA zu wenig Mut im Offensivspiel. In der Abwehr überzeugt einmal mehr Reece Oxford. Die Noten der FCA-Profis.

Rafal Gikiewicz: Gegen Bielefeld war der Torhüter ohne Gegentreffer geblieben, gegen Stuttgart wirkte er mitunter unsicher. Der Freistoß vor dem VfB-Ausgleich war gekonnt geschossen, doch an guten Tagen hält Gikiewicz den Ball. Vor dem 2:3 warf er sich frühzeitig auf den Boden, statt länger stehenzubleiben und das zu verdecken. Keine krassen Fehler, aber eben auch alles andere als Glanzleistungen. Note 4,0