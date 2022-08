Der FCA in der Einzelkritik: Ein starker Rafal Gikiewicz reicht nicht

Plus Nur ein einziger gefährlicher Torschuss und keine Punkte. Gegen Hoffenheim erwischten zahlreiche Spieler des FC Augsburg einen gebrauchten Tag. Unsere Einzelkritik.

Der Torhüter des FC Augsburg verdiente sich bei der 0:1-Niederlage gegen die TSG 1899 Hoffenheim wieder einmal die Bestnote. Seine Mitspieler waren zwar bemüht, aber nach vorne viel zu harmlos.