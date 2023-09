FC Augsburg

vor 16 Min.

FCA-Einzelkritik: Ein Tag zum Vergessen für Felix Uduokhai

Plus Beim 0:3 gegen RB Leipzig zeigt der FC Augsburg eine extrem schwache erste Hälfte. Defensivverhalten ist quasi nicht vorhanden. Entsprechend fällt die Bewertung der Spieler aus.

Von Johannes Graf Artikel anhören Shape

Finn Dahmen Hat nun zwölf Gegentore in vier Spielen kassiert. Leistet sich keine kapitalen Fehler, hätte aber manches Tor verhindern können. So auch den dritten Treffer in Leipzig. Note 4,0

Patric Pfeiffer Wird sein Bundesligadebüt in keiner guten Erinnerung behalten. Kopfball- und Zweikampfstärke konnte er nicht einbringen, weil ihm die flinken Leipziger entwischten. Stabilisierte sich etwas und hätte in Hälfte zwei beinahe ein Kopfballtor erzielt. Note 4,5

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen