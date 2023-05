FC Augsburg

vor 1 Min.

FCA-Einzelkritik: Eine rabenschwarze Rückkehr und eine Torpremiere

Plus Gegen den VfL Bochum zeigen die Spieler des FC Augsburg eine enttäuschende Leistung. Katastrophale Fehler in der Defensive, keine Durchschlagskraft in der Offensive.

Von Johannes Graf Artikel anhören Shape

Statt sich die Motto-T-Shirts überzustreifen und mit dem einen oder anderen Kaltgetränk anzustoßen, blieb den Spielern des FC Augsburg nur die Aufmunterung aus der Fankurve. Zuvor hatten sie beim 2:3 (1:1) gegen den VfL Bochum keine gute Leistung gezeigt. Einen rabenschwarzen Tag erlebt der ehemalige Bochumer Elvis Rexhbecaj. Die Bewertung der FCA-Profis und ihre Noten:

Tomas Koubek Hatte sich noch gar nicht an die laute Atmosphäre gewöhnt, als der Ball schon in seinem Tor lag. Machte sich vor dem 0:1 für seine Verhältnisse klein und der Ball schlug über ihm ein. Anschließend hielt er, was zu halten war. Die Treffer zwei und drei fielen nicht in diese Kategorie. Note 3,0

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

