Elias Saad beim FCA: Mit neuer Haarfarbe in die Startelf?

Lang hatte Elias Saad nicht Zeit, für sich zu werben. Erst eine Viertelstunde vor Schluss war er am Sonntag in der Pokalpartie beim Halleschen FC eingewechselt worden. Der Neuzugang des FC Augsburg aber nutzte seine Chance, er bereitete den zweiten Treffer von Samuel Essende vor. „Ich hatte ein paar gute Aktionen.“ Viel mehr wollte er am Dienstag nach dem Training über den Pokalauftritt nicht mehr sagen.

Hinweise aber haben die gut 15 Minuten geliefert, wo seine Stärken liegen. Saad ist ein wendiger Flügelspieler, der gerne die Eins-gegen-Eins-Situationen sucht. Der im Dribbling versucht, an seinen Gegenspieler vorbeizukommen. Kreativ nennt er seinen Spielstil, wobei ihm da seine wenigen Jahre im Futsal zugutekamen.

Vor wenigen Monaten war der 25-Jährige vom FC St. Pauli nach Augsburg gewechselt. Beim letztjährigen Aufsteiger hatte er eine durchwachsene Saison mit einigen Verletzungen hinter sich. In Augsburg möchte er nun den nächsten Schritt in seiner Karriere machen.

Saad hat sich schon in Augsburg eingelebt

Erstmals ist Saad weg aus seiner Heimat. In Hamburg ist er aufgewachsen, da ist das deutlich kleinere Augsburg eine Umstellung. „Ich fühle mich aber sehr wohl hier, ich habe schon viele schöne Seiten der Stadt kennengelernt“, sagt Saad. Dennoch brauche es Zeit, sich an eine neue Umgebung zu gewöhnen. Und an einen neuen Verein.

Das Pokalspiel in Halle hatten die Augsburger schnell abgehakt. In der nächsten Runde, fertig. Jetzt richtet sich der Fokus auf den Bundesliga-Start am Samstag (15.30 Uhr) beim SC Freiburg. Eine eingespielte Mannschaft, die vor allem in der Offensive noch verstärkt wurde. „Da kommt ein sehr guter Auftaktgegner auf uns zu“, sagt Saad, der auf ein erfolgreiches Bundesliga-Debüt für sich beim FCA hofft.

Sein Konkurrent Alexis Claude-Maurice ist noch verletzt und wird nach seiner Sprunggelenkstauchung auch am Samstag fehlen. Die Chance für Saad? Womöglich könnte ein Startelf-Einsatz daran scheitern, dass er nach einer Muskelverletzung zum Ende der Saison noch nicht zu 100 Prozent fit ist. Wenngleich Saad sich selbst bereit sieht. „Ich fühle mich fit“, sagt der Offensivspieler. Wichtiger aber wird die Einschätzung des Trainerteams sein, das zudem auch eine Lösung mit einer Doppelspitze ähnlich wie in Halle mit Steve Mounié und Phillip Tietz präferieren könnte.

Die Zusammenarbeit mit Sandro Wagner gefällt dem 25-Jährigen. „Mit ihm arbeiten alle Spieler gerne“, sagt der Neuzugang. Weil Wagner viel kommuniziert und eine neue Art des Fußballs beim FCA etablieren möchte. Aktiver soll der Spielstil sein, mit mehr Ballbesitz. Das ist ein Unterschied zum FC St. Pauli, der in der vergangenen Saison als Aufsteiger die Konzentration auf die Abwehrarbeit gelegt hatte.

Saad hat sich vor Halle die Haare färben lassen

Ambitioniert sind die Augsburger durch die Wagner-Verpflichtung. Das bestätigt auch Elias Saad. Ein konkretes Saisonziel aber möchte er nicht nennen. Der Anspruch aber sollte sein, möglichst jedes Spiel zu gewinnen, so der Offensivspieler. Klingt tatsächlich ambitioniert.

Mit der Vorbereitung war Saad nicht in Gänze zufrieden. Ein paar Tore hätte er gerne mehr erzielt. Er sagt aber auch: „Jetzt geht es darum, abzuliefern.“ Am besten schon am Samstag in Freiburg, wenn er denn die Chance dazu erhält.

Rechtzeitig zum Auftakt der Pflichtspiele hatte sich Saad auch äußerlich verändert. Kurz vor dem Pokalspiel ließ er sich seine dunklen Haare blond färben. „Wenn die Saison beginnt, brauche ich immer etwas Neues“, sagt er. Das habe er vor einem Jahr auch so gemacht, das gebe ihm einen zusätzlichen Push.

Gleich am dritten Spieltag kommt es zum Wiedersehen mit seinem alten Klub, wenn der FCA beim FC St. Pauli gastiert. „Ich freue mich, so schnell wieder in meine Heimatstadt zurückzukommen. „Aber so weit denke ich noch nicht. Mein Fokus liegt aktuell nur auf dem Spiel in Freiburg“, sagt Saad.

Mit dem Wechsel zum FC Augsburg verbindet er auch die Hoffnung, seine Chance auf weitere Einsätze im Nationalteam Tunesiens zu erhöhen. Bekommt er beim FCA Spielzeit, werde das auch vom Nationaltrainer honoriert. In dieser Saison stehen zwei wichtige Turniere an – zunächst der Afrika-Cup, später die WM. „Mein Ziel ist es, dabei zu sein“, sagt der 25-Jährige.