Elvis Rexhbecaj bekommt seine Chance von Anfang an

Der FC Augsburg ging auf Nummer sicher. Am Samstagmorgen reiste Daniel Klein noch mit dem Flieger aus München nach Dortmund nach. Finn Dahmen hatte sich am Freitag nach Informationen unserer Redaktion leicht unwohl gefühlt, er soll über Übelkeit geklagt haben. Für den Fall eines Ausfalls beorderten die Verantwortlichen die Nummer drei nach Dortmund nach. So kam Klein zu einem Ausflug ins Ruhrgebiet.

Gebraucht wird er allerdings nicht für die Partie am Samstagnachmittag (15.30 Uhr) bei Borussia Dortmund. Dahmen ist fit und kann am weiteren Ausbau seines Rekords arbeiten. Seit 433 Minuten ist der Torhüter des FC Augsburg ohne Gegentor. Im Idealfall setzt er diese Serie in Dortmund fort. Leicht wird das nicht, der BVB fand zuletzt nach vorherigen Schwierigkeiten wieder seinen Rhythmus und siegte zweimal in Folge in der Bundesliga.

Jakic hatte zuletzt Adduktorenprobleme

Der FCA ist seit acht Partien ungeschlagen und reist mit entsprechend viel Selbstvertrauen an. Von einem Duell auf Augenhöhe wollte Trainer Thorup dennoch noch nicht reden. Wohl wissend, dass Dortmunds Qualitäten noch deutlich größer sind. Dennoch ist der Däne zuversichtlich, Zählbares mit nach Augsburg bringen zu können.

Thorup tauscht seine Startelf auf einer Position. Für Kristijan Jakic, der wegen Adduktorenproblemen am Mittwoch mit dem Training ausgesetzt hatte, beginnt Elvis Rexhbecaj. Der einstige FCA-Dauerspieler hatte zuletzt nur auf der Bank gesessen, nun kommt seine Einsatzchance. Noch am Mittwoch hatte Thorup über die Unzufriedenheit von Rexhbecaj gesprochen. „Er muss sich auf seine nächste Chance vorbereiten. Er ist für die Mannschaft bereit“, hatte der Trainer gesagt. Das möchte der Mittelfeldspieler am Samstag zeigen.

Schlotterbeck sitzt vorerst weiter auf der Bank

Sonst vertraut Thorup auf die Mannschaft, die zuletzt achtmal in Folge ungeschlagen blieb. Vor Dahmen verteidigen weiterhin Chrislain Matsima, Jeffrey Gouweleeuw und Cedric Zesiger. Für Keven Schlotterbeck bedeutet das, dass das Bruderduell mit Nico vorerst nicht stattfindet. Auf den Außenbahnen bleiben Marius Wolf und Dimitrios Giannoulis. Im Zentrum spielt Frank Onyeka neben Rexhbecaj. In der Offensive dürfen sich weiterhin Fredrik Jensen, Alexis Claude-Maurice und Phillip Tietz beweisen.