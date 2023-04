FC Augsburg

vor 17 Min.

Emotionen alleine reichen beim FCA nicht

Plus Elvis Rexhbecaj steht stellvertretend für das leidenschaftliche Spiel des FC Augsburg. An ihm zeigt sich beim 1:1 gegen den VfB Stuttgart aber auch, warum es oft nicht zum Sieg reicht.

Von Robert Götz Artikel anhören Shape

Es ist gut eine halbe Stunde gegen den VfB Stuttgart gespielt, als Elvis Rexhbecaj in der ausverkauften WWK-Arena in seine zweite Rolle schlüpft. Der FC Augsburg führt 1:0. Gerade erst hat der Mittelfeldspieler einen gefährlichen Freistoß von Borna Sosa mit dem Kopf abgewehrt, Ruben Vargas an der eigenen Eckfahne einen Eckball verhindert, als Rexhbecaj mit beiden Händen wild rudernd den FCA-Anhang auffordert, ihn und seine Kollegen lautstark zu unterstützen. Am Ende reichen Emotionen alleine nicht zum Sieg. Der FCA und der VfB trennen sich 1:1 (1:0).

Elvis Rexhbecaj lief 11,6 Kilometer gegen den VfB Stuttgart

"Wenn man die Spielanteile sieht, ist es ein gerechtes 1:1. Wenn Stuttgart eigentlich gar keine richtige Chance hat und wir durch einen Standard das 1:1 kassieren, dann ist es bitter", analysiert der 25-Jährige, der im Sommer vom VfL Wolfsburg zum FCA gekommen ist, nüchtern das Unentschieden. Rexhbecaj ist in nicht einmal einem Jahr zum "Emotional Leader" aufgestiegen. Er pusht sich, seine Mitspieler und das Publikum, gibt im Mittelfeld den Abräumer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen