Wiedersehen unter Freunden: FCA-Sportdirektor Weber trifft auf Kölns Trainer Kwasniok

Sich in der Fußball-Bundesliga über den Weg zu laufen, passiert geradezu zwangsläufig. Wer einen der privilegierten Jobs als Trainer, Sportdirektor oder Geschäftsführer hat, der befindet sich in einem elitären Kreis. Hinzu gesellt sich Schnelllebigkeit, die einen den Arbeitsplatz in rasantem Tempo wechseln lässt. Die Dichte an Ex-Klubs ist bei den Protagonisten der Ersten Liga entsprechend groß. Freunde werden zu Gegnern – und umgekehrt. Wenn der FC Augsburg beim 1. FC Köln antritt (Samstag, 15.30 Uhr, Sky), trifft nicht nur ein etablierter Bundesligist auf einen Aufsteiger, zugleich kommt es zum Wiedersehen zweier Weggefährten.

Lukas Kwasniok (seit dieser Saison Trainer in Köln) und Benjamin Weber (seit dieser Saison Sportdirektor in Augsburg) kennen sich bestens aus gemeinsamen Tagen beim SC Paderborn. Damals arbeiteten sie über einen längeren Zeitraum zusammen. Beide hat das geprägt. „Wir hatten eine sehr gute Zeit miteinander“, betont Weber. Jüngst telefonierten die beiden, erkundigten sich, wie sie an ihren neuen Stationen angekommen seien. Wie es ihren Familien ginge. „Wir schreiben uns jetzt nicht täglich Nachrichten, aber nach zweieinhalb Jahren enger Zusammenarbeit ist natürlich der private Kontakt noch da.“

Der 42-jährige Kwasniok hat den 1. FC Köln zu einem der positiven Überraschungsteams der bisherigen Saison gemacht. Nach sechs Spieltagen stehen die Rheinländer mit zehn Punkten im gesicherten Mittelfeld – ein Wert, den zuletzt kein Kölner Team mehr als Aufsteiger erreicht hat. Für einen Verein, der im Sommer in die Erste Liga zurückkehrte und mit einem umfassenden Kaderumbau beschäftigt war, ist das eine bemerkenswerte Bilanz. Zwölf Neuzugänge mussten integriert werden, und dennoch wirkt die Mannschaft eingespielt und strukturiert.

Lukas Kwasniok verfolgt einen klaren Plan

„Andere waren vielleicht überrascht, dass es zu Saisonbeginn so gut in Köln läuft – ich nicht“, erklärt Weber. „Ich bin mir bewusst, dass Lukas ein sehr guter Trainer ist.“ Tatsächlich hat Kwasniok über Jahre hinweg Erfahrung gesammelt, zunächst in Saarbrücken, später in Paderborn. Dort galt er als einer, der junge Spieler fördert, klare Prinzipien vorgibt und den Mut hat, unpopuläre Entscheidungen zu treffen. Ähnlich denkt Weber den Fußball.

In Köln bleibt sich Kwasniok treu. Er führt ein Team, das mit einer klaren Spielidee überzeugt. Meist setzt er auf ein 3-4-3-System, das flexibel zwischen aggressivem Pressing und geordnetem Spielaufbau wechselt. Der Lohn: drei Siege und ein Unentschieden in sechs Spielen – eine starke Bilanz für einen Aufsteiger. Offene Kommunikation ist Kwasniok wichtig. „Ich bin immer relativ direkt in meiner Aussage, ohne dabei persönlich zu werden“, ließ er sich auf der vereinseigenen Homepage zitieren.

In der Domstadt weckt er Hoffnungen, eine ruhige Saison ohne Abstiegssorgen zu erleben. Kwasnioks Stärke liegt in seiner Anpassungsfähigkeit. Nach der ersten Saisonniederlage gegen Leipzig monierte er die Gegentore nach Standards – ein Thema, das er seither gezielt angeht. Er hat ein Team geformt, das Freude am Spiel zeigt – und trifft damit den Nerv eines Publikums, das den „Effzeh“ liebt und Leidenschaft schätzt. „Ich möchte, dass die Menschen ins Stadion gehen und sagen: ‘Die sind immer auf dem Gaspedal’“, beschrieb Kwasniok im Kicker seinen Spielstil.

FCA-Trainer Sandro Wagner lobt seinen Kollegen Lukas Kwasniok

Die Aufmerksamkeit in Köln ist gemeinhin hoch. Aus Sicht von Weber kein Problem für Kwasniok. Jahrelang sei dieser bei anderen Klubs gewesen und hätte sich Stück für Stück auf diese Aufgabe vorbereiten können. „Er ist nicht ins kalte Wasser geworfen worden, sondern das war ein bewusster Schritt.“ Für Weber ist Kwasnioks Erfolg kein Zufall, sondern Ergebnis eines Plans. Augsburgs Trainer Sandro Wagner, ebenfalls neu in der Bundesliga, lobt seinen Kollegen. Dieser sei eine „Bereicherung“ und ein „cooler Typ“.

Weber erinnert sich gerne an sein letztes Spiel in Köln. Mit dem SC Paderborn hat er dort gewonnen. Seine neue Mannschaft sieht er aber nicht zwingend in der Favoritenrolle. Im Fußball könne man Ergebnisse nicht vorhersagen, sondern lediglich die Wahrscheinlichkeit erhöhen, erklärt der Sportchef. Das jüngste 3:1 gegen den VfL Wolfsburg soll als Blaupause dienen. „Wenn wir mit der gleichen Energie und Einstellung als Gemeinschaft auf den Platz gehen, wie beispielsweise in unserem letzten Spiel, dann haben wir eine gute Chance, Punkte mitzunehmen“, sagt Weber. Einen alten Weggefährten ärgern – auch das gehört zum Alltag in der Bundesliga.