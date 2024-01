Engels rückt gegen Gladbach für Dorsch in die FCA-Startelf

Augsburgs Trainer Jess Thorup ändert seine Mannschaft für die Partie in Mönchengladbach auf einer Position. Neuzugang Jakic ist bereits im Kader, zudem überraschend Mert Kömür.

Mert Kömür strahlte. Überraschend saß er am Sonntagmorgen im Flieger von München nach Düsseldorf. Der 18-Jährige wollte gerade das Spielersatztraining in Augsburg beginnen, als er einen Anruf erhielt. Er solle so schnell wie möglich zum Münchner Flughafen kommen, er werde am späten Nachmittag (17.30 Uhr) beim Spiel des FC Augsburg in Mönchengladbach überraschend im Kader stehen. Weil sich Sven Michel krank abmeldete, war eine Position offen – FCA-Trainer Jess Thorup entschied sich als Ersatz für Kömür. Eine erfreuliche Mitteilung für das FCA-Eigengewächs.

Mert Kömür steht zum dritten Mal im FCA-Profikader

Zum dritten Mal steht der 18-Jährige damit im Profikader der Augsburger, kurioserweise dabei zum dritten Mal gegen Mönchengladbach. Beim letzten Spiel der vergangenen Saison war er ebenso dabei wie beim 4:4 gegen die Borussia zum Saisonbeginn. Einsatzminuten hat er allerdings bisher noch nicht gesammelt. Womöglich ändert sich das am Sonntagnachmittag. In Düsseldorf holte ihn Teambetreuer Philipp Dolla vom Flughafen ab und brachte ihn direkt zur Mannschaft.

Ebenfalls im Augsburger Kader steht bereits Kristijan Jakic, den die Augsburger erst am Freitagabend von Eintracht Frankfurt ausgeliehen haben. Vorerst bis Saisonende, der FCA aber hat sich eine Kaufoption für den 26-Jährigen gesichert. „Mit meiner konsequenten Spielweise passe ich sehr gut zur Augsburger Spielidee und ich brenne darauf, das FCA-Trikot bald tragen zu dürfen“, sagte Jakic. Das kann recht schnell gehen. Obwohl der Mittftelfeldspieler nur bei einer Trainingseinheit dabei war, berief ihn Thorup bereits in seinen Kader.

Nur eine Veränderung in der FCA-Startelf gegen Mönchengladbach

Die Startelf verändert der Däne am Sonntag nur auf einer Position. Für den gesperrten Niklas Dorsch rückt Arne Engels in die Mannschaft. Arne Maier und Tim Breithaupt, die Hoffnung hatten auf einen Einsatz von Spielbeginn, sitzen zunächst auf der Bank. Im Tor bleibt Finn Dahmen, die Abwehrkette bilden Kevin Mbabu, Jeffrey Gouweleeuw, Felix Uduokhai und Iago. Im Mittelfeld bleibt Elvis Rexhbecaj, neben ihn rückt Engels. In der Offensive agiert die Doppelspitze Ermedin Demirovic und Phillip Tietz, unterstützt von Ruben Vargas und Fredrik Jensen.

