FC Augsburg

14:17 Uhr

Enrico Maaßen formiert sein Team: Das will der FCA im Test gegen Schalke ändern

Vor dem Testspiel gegen den FC Schalke 04 lässt FCA-Coach Enrico Maaßen sein Team intensiv trainieren. So langsam bildet sich eine Formation.

Plus Der Mittelfeldspieler des FC Augsburg hat Probleme mit dem Oberschenkel. Trainer Maaßen plant im Test gegen den Bundesliga-Konkurrenten mit deutlich weniger Wechseln als zuletzt.

Von Marco Scheinhof

Niklas Dorsch wirkte ein wenig frustriert. Der Samstag war der zweite Tag in Folge, an dem er nicht richtig beim Mannschaftstraining mitmachen konnte. Dorsch hat Probleme im Oberschenkel. Es sehe nicht wirklich gut aus und fühle sich auch nicht gut an, sagte er kurz, ehe er wieder im Hotel verschwand.

