Rot und Gold mit Prägungen: Der FC Augsburg stellt sein Römertrikot vor

Der FC Augsburg hat das dritte und letzte Trikot für die neue Spielzeit vorgestellt: Nach dem weißen Heimshirt und dem grünen Auswärtsjersey ist die dritte Arbeitskleidung der FCA-Profis in Bordeauxrot und Gold gehalten und firmiert unter dem Titel „Römertrikot“. Denn das Shirt soll auch einen Teil der Zeitgeschichte der Stadt zeigen, die im Jahr 15 vor Christus von Kaiser Augustus unter dem Namen „Augusta Vindelicorum“ gegründet würde: Die Prägungen auf der Vorderseite des Trikots zeigen Fundstücke aus der römisch-antiken Zeit, die teilweise noch in Augsburg sichtbar sind. Zudem sind Wappen- und Zirbelnuss-Elemente darin kombiniert. Das Gründungsjahr 1907 ist zudem in römischen Ziffern am Nacken eingearbeitet.

Zu haben gibt es das Trikot ab dem 8. August - dieser Tag ist in doppelter Hinsicht ein besonderes Datum. Einerseits herrscht dann in Augsburg Feiertag, um das „Augsburger Friedensfest“ zu feiern. Zum anderen wurde der FC Augsburg am 8. August 1907 unter dem Namen FC Allemania gegründet.

FC Augsburg enthüllt "Römertrikot" - Eine Hommage an die Stadtgeschichte

Das „Römertrikot“ soll nach Vereinsauskunft „für Selbstbewusstsein sowie Zielstrebigkeit“ stehen. Ein Teil des Fotoshootings fand in einem langen Säulengang mit römischem Charakter in Augsburg statt. Requisiten und Ausrüstungsteile, die FCA-Profi Phillip Tietz beim Drehtag trug, stellten das Staatstheater Augsburg sowie das Römische Museum in Augsburg zur Verfügung.

Für Geschäftsführer Michael Ströll stellt das Trikot „zweifellos das Herzstück unserer Kollektion und den krönenden Abschluss“ der aktuellen Trikotkollektion dar. „Es symbolisiert die Verbundenheit des FC Augsburg mit der Geschichte Augsburgs und wird sicherlich bei den Spielern und Fans großen Anklang finden.“ Zu haben gibt es das Shirt ab 8. August um 16 Uhr im Online-Shop des FCA und, nach dem Feiertag, ab Freitag in den Fanshops des FC Augsburg. Die FCA-Profis werden das Trikot erstmals am Samstag beim Familientag gegen Olympique Marseille tragen.

Hummels-Freundin Nicola Cavanis wirbt für das Trikot des FCA

Zudem gibt es bei den Trikots einen weiteren Fußballbezug: Präsentiert wird das Trikot nicht nur von FCA-Stürmer Phillip Tietz, sondern auch von Model Nicola Cavanis. Die Münchnerin ist, wie auf sozialen Medien zu sehen ist, Sympathisantin des FC Augsburg - und die Lebensgefährtin von Ex-Nationalspieler Mats Hummels. Der ist bekanntlich derzeit auf Vereinssuche, nachdem sein Vertrag bei Borussia Dortmund ausgelaufen ist. Dass nach seiner Freundin auch Hummels selbst mal das Römertrikot des FCA anziehen wird, ist nach derzeitigem Stand aber eher unwahrscheinlich.