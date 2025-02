Der FCA setzt mit seinem 3:0 ein starkes Zeichen

In Mönchengladbach hat der FC Augsburg in seiner Bundesliga-Premierensaison einst den Klassenerhalt geschafft. Den Ligaverbleib rechnerisch gesichert hat der Klub diesmal an selbiger Stelle nicht, aber alles andere als eine weitere Saison in der Erstklassigkeit wäre eine riesige Überraschung. Nicht nur die Serie an ungeschlagenen Spielen beeindruckt dieser Tage, zugleich hinterlässt die Mannschaft einen ungemein gefestigten Eindruck. Trainer Jess Thorup und Sportdirektor Marinko Jurendic haben in der Winterpause die richtigen Schlüsse gezogen, nachdem sich der FCA mit einem desaströsen Spiel bei Holstein Kiel aus dem Jahr verabschiedet hatte. Das 3:0 in Mönchengladbach war ein starkes Zeichen.

