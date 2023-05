FC Augsburg

Ermedin Demirovic ist mehr als ein Kunstschütze beim FCA

Plus Als Ermedin Demirovic im Sommer vom SC Freiburg zum FC Augsburg wechselte, waren nicht alle begeistert. Doch der Bosnier ist längst ein Führungsspieler geworden.

Von Robert Götz

Fast drei Monate musste Ermedin Demirovic auf diesen Moment warten. Es lief die 58. Minute in der Deutsche-Bank-Arena in Frankfurt, als der Stürmer des FC Augsburg endlich wieder einmal das tat, wofür er im Sommer vom SC Freiburg zum FCA gewechselt war: Er erzielte ein Tor. Und was für eines. Ruben Vargas schickte eine scharfe Flanke auf den Bosnier, der aus der Drehung den Ball volley nahm und unhaltbar für Eintracht-Torhüter Kevin Trapp ins Eck lenkte. Es war das 1:1, der Endstand. Seinen bis dato letzten Treffer in der Bundesliga hatte Demirovic bei der 1:3-Niederlage in Mainz am 11. Februar erzielt. "Mit der Sperre dazwischen hat es sich angefühlt, als hätte es eine halbe Ewigkeit gedauert. Das Tor war deswegen für mich persönlich sehr wichtig, aber auch für die Mannschaft, weil wir dadurch den Punkt holen", freute sich der gebürtige Hamburger gleich zweimal.

Ein Tor für das Selbstbewusstsein des FCA

Es war vielleicht mit das wichtigste Tor für seinen neuen Verein in dieser Saison. Denn mit dem Punktgewinn konnte der FCA zwar nicht verhindern, dass sich der Abstand zu der direkten Abstiegszone verringerte, aber er stützte das angesichts der Negativ-Serie fragil gewordene Selbstbewusstsein. Und das brauchten die Augsburger Profis in der Endphase. Union Berlin (H), VfL Bochum (A), Borussia Dortmund (H) und Borussia Mönchengladbach (A) heißen die letzten vier Gegner.

