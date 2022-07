FC Augsburg

12.07.2022

Der neue Stürmer Ermedin Demirovic strebt beim FCA einen Neustart an

Plus Beim SC Freiburg vermisste Ermedin Demirovic, der neue FCA-Stürmer, das Vertrauen des Trainerteams. In Augsburg hatte er vom ersten Kontakt an ein gutes Gefühl.

Von Marco Scheinhof

Irgendwann wurde es richtig stressig. Abreise aus Schruns, noch in der Kleidung des SC Freiburg, Medizincheck und Unterschrift in Augsburg, zurück nach Freiburg, ehe es am Sonntag ins Trainingslager nach Scheffau ging. Mit dem neuen Verein, für den sich Ermedin Demirovic nach ein paar Tagen Bedenkzeit am Freitag entschieden hatte.

