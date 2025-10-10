Vom Vereinslosen zum Nationalspieler: Aiman Dardari spielt mit Luxemburg gegen Deutschland

Dass er am Freitag (20.45 Uhr) beim WM-Qualifikationsspiel von Luxemburg gegen Deutschland wahrscheinlich in der Startelf stehen wird, das war für Aiman Dardari vor rund neun Monaten undenkbar. Es schien eher so, dass sein Traum von einer Karriere als Fußball-Profi geplatzt war, bevor er richtig begonnen hatte. Ein halbes Jahr war das damals 19-jährige Fußballtalent vereinslos. In einer Entwicklungsphase, in der es vorrangig darum geht, zu spielen und Erfahrungen zu sammeln, war der Offensivspieler gewissermaßen zum Nichtstun verurteilt.

FSV Mainz 05 entdeckt Aiman Dardari beim F91 Düdelingen in Luxemburg

Dabei deutete alles darauf hin, dass für den Sohn marokkanischer Eltern das Märchen vom Einwanderkind, das Fußball-Profi wird, Realität wird. In Italien geboren, zog der neunjährige Dardari mit seinen Eltern und seinem jüngeren Bruder nach Luxemburg. Dort, in dem kleinen Großherzogtum, das an Belgien, Frankreich und Deutschland grenzt, wird er mit 16 von den Scouts des FSV Mainz 05 im Nachwuchs des luxemburgischen Rekordmeisters F91 Düdelingen entdeckt. Der FSV holt das Talent in sein Nachwuchsleistungszentrum. Und Dardari entwickelte sich prächtig. Im Mai 2023 gewinnt er mit Mainz 05 die deutsche A-Junioren-Meisterschaft. Ein paar Monate später erreicht er mit den Mainzern das Viertelfinale der Youth League.

Im September 2023 feierte er mit 18 sein Debüt in der Nationalmannschaft von Luxemburg. „Ich hatte für die U-Mannschaften auch eine Anfrage aus Marokko. Das hat mich geehrt“, sagt Dardari. Doch die Chance, mit 18 Jahren in einer A-Nationalmannschaft zu spielen, wollte er ergreifen. Es schien alles optimal zu laufen.

FC Augsburg bietet Aiman Dardari ein Probetraining an: für die U23

Denn beim FSV Mainz 05 war man sicher, dass er den Sprung in den Bundesliga-Kader schaffen würde. Doch er sollte erst noch in der U23 reifen. Dieses Vertragsangebot lehnte Dardari aber ab. Er wollte mehr. Zu schnell. Er und seine Familie waren in die Fänge falscher Berater geraten. Er wechselte die Berater mehrmals, um dann Anfang Juli 2024 ohne Vertrag dazustehen. „In dieser Zeit hat sich gezeigt, wie wichtig ein gutes Umfeld ist“, erzählt Dardari. Ende des vergangenen Jahres gab es dann endlich Angebote mehrerer europäischer Klubs. Doch Dardari wollte in Deutschland bleiben. Da kam vor dem Jahreswechsel die Anfrage des FC Augsburg für die U23 gerade recht. „Die Perspektive, die mir aufgezeigt wurde, hat mich gereizt und ich konnte mich eine Woche im Probetraining beweisen.“ Diese Chance nutzte der Offensivspieler. Dardari blühte beim FCA auf, überzeugte mit seinen Dribblings und Toren in der Regionalliga-Mannschaft. Anfang August unterschrieb er dann seinen ersten Profi-Vertrag in der Bundesliga. Nicht bei Mainz, sondern beim FCA. Bis 2029.

Es war eine der ersten offiziellen Amtshandlungen von Sportdirektor Benjamin Weber. Der ist vom 1,78 Meter großen Wirbelwind, der hauptsächlich auf den Außenbahnen agiert, überzeugt. „Dardari ist ein super Eins-gegen-Eins-Spieler, der neben dem Platz eher schüchtern ist. Aber auf dem Platz weiß er das Zepter in die Hand zu nehmen, um diese Eins-Gegen-Eins-Situationen zu lösen.“

Aiman Dardari feiert gegen den FC St. Pauli sein Bundesliga-Debüt

Seitdem trainiert Dardari im Bundesliga-Kader, holt sich aber regelmäßig Spielpraxis in der U23. Profi-Trainer Sandro Wagner hat ihn schon auf dem Schirm. Mitte September, beim 1:2 auf St. Pauli, wechselte er ihn in der 84. Minute ein. Sein Bundesliga-Debüt. „Beim Aufwärmen war ich schon ein bisschen nervös. Als ich dann meinen Namen hörte, dass ich zum Einwechseln kommen sollte, habe ich mich riesig gefreut. Auf dem Platz war die Nervosität dann weg“, erzählt der 20-Jährige.

Gegen Wolfsburg stand Dardari wieder im Kader. Einen Tag zuvor hatte er noch in der Regionalliga gegen die SpVgg Hankofen gespielt. Zwei Tage später reiste er zur Nationalmannschaft. Denn der neue Chef-Trainer Luxemburgs, der ehemalige Bundesliga-Profi Jeff Strasser, hat Dardaris Entwicklung beim FCA genau verfolgt. Schon bei den ersten beiden WM-Qualifikationsspielen unter seiner Leitung Anfang September beorderte Strasser den Stürmer in die Startelf.

Luxemburgs Trainer Jeff Strasser spielt in Deutschland in Kaiserslautern und bei Borussia Mönchengladbach. Foto: Federico Gambarini, dpa

Beim 1:3 gegen Nordirland zahlte Dardari mit seinem ersten Treffer in der Nationalmannschaft das Vertrauen zurück. „Vor unseren Fans war das ein unbeschreibliches Gefühl.“ Drei Tage später schrammte Dardari mit Luxemburg beim 0:1 gegen die Slowakei nur knapp an einer Überraschung vorbei. Der Treffer fiel erst in der Nachspielzeit.

Luxemburg spielt am Freitag gegen Deutschland

Ehe es am Montag in der Slowakei zum Rückspiel kommt, trifft Dardari am Freitag mit Luxemburg in Sinsheim auf Deutschland. Und auf seinen FCA-Kollegen, Torhüter Finn Dahmen. „Finn ist ja für Deutschland nominiert. Ich freue mich riesig. Es ist ein geiler Gegner. Es wird schwierig, aber auch gegen Deutschland ist vielleicht ein Punktgewinn möglich. Ich habe richtig Bock.“

Luxemburg ist natürlich klarer Außenseiter. Doch die jungen Profis wie Dardari, Danel Sinani (St. Pauli) oder Leandro Barreiro (früher Mainz, jetzt Benfica Lissabon), die fast alle ihr Geld im Ausland verdienen, haben sich längst Respekt und vor allem Selbstvertrauen erspielt. Dardari sagt: „Für viele Leute ist Luxemburg noch ein kleines Fußballland. Aber wir haben uns in den vergangenen Jahren stark verbessert und wir, die neue Generation, haben viel Qualität. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir uns eines Tages für eine EM oder WM qualifizieren werden.“ Ein unrealistischer Traum? Für Dardari nicht. Er weiß, alles ist möglich.