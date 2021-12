FC Augsburg

17:46 Uhr

Erst verletzt, jetzt Corona: Schwere Zeiten für Felix Uduokhai

Plus Der Innenverteidiger hatte sich gerade von einer Muskelverletzung erholt, jetzt bremst ihn das Coronavirus aus. Beim FCA bleiben damit die Personalsorgen groß.

Von Marco Scheinhof

Wieder einmal blieb der Platz neben Markus Weinzierl leer. Eigentlich hätte Felix Uduokhai neben dem Trainer des FC Augsburg bei der Pressekonferenz vor dem Spiel am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) in Köln sitzen sollen. Uduokhai aber fehlte. So war es in dieser Saison zum Beispiel schon Arne Maier und Reece Oxford ergangen, die das Treffen mit Medienvertretern kurzfristig hatten absagen müssen. Und am Donnerstag also Uduokhai. Die Hoffnung war groß gewesen, dass der 24-Jährige die Personalprobleme in der Innenverteidigung beenden würde. Beim 2:3 gegen den VfL Bochum hatten Robert Gumny und Frederik Winther das Defensivduo gebildet. Für Freitag hatte Weinzierl auf Uduokhai und Jeffrey Gouweleeuw gehofft. Während der Kapitän Anfang der Woche nach seiner Corona-Erkrankung freigetestet wurde und am Freitag bereit ist, bremst das Virus nun Uduokhai aus. Am Dienstag war er positiv getestet worden.

