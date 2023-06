Erstes Angebot für Pepi wohl zu gering - was tut sich bei Berisha?

Plus PSV Eindhoven soll für FCA-Stürmer Ricardo Pepi 8,5 Millionen Euro zahlen wollen. Im US-Team macht der 20-Jährige auf sich aufmerksam.

Eindhoven könnte tatsächlich das Rennen machen. Zumindest ist der niederländische Klub nach Informationen unserer Redaktion bereit, in diesen Tagen ein erstes offizielles Angebot für Ricardo Pepi abzugeben. 8,5 Millionen Euro soll der Betrag sein, den PSV Eindhoven für den Stürmer ausgeben möchte. Für seinen abgebenden Verein FC Augsburg dürfte das deutlich zu wenig sein. Das Ziel ist es, das bisher eingesetzte Geld für den US-Amerikaner auf jeden Fall wieder reinzuholen.

Den Augsburgern soll eine Ablösesumme von elf Millionen Euro vorschweben, zudem eine Beteiligung beim Weiterverkauf. Mit genau diesen elf Millionen Euro steht Pepi nach Abschreibungen derzeit noch auf der Negativseite der Bilanz. Für 16 Millionen Euro war der Stürmer im Januar 2022 vom FC Dallas nach Augsburg gekommen. In Eindhoven hätte es Pepi mit Peter Bosz als Trainer zu tun. Der 59-Jährige folgt auf Ruud van Nistelrooy, der beim Meisterschaftszweiten vor dem letzten Spieltag zurückgetreten war. Bosz trainierte von 2019 bis 2021 Bayer Leverkusen.