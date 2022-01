FC Augsburg

06:24 Uhr

Es herrscht Stillstand im Abstiegskampf

16.01.2022, Bayern, Augsburg: Fußball: Bundesliga, FC Augsburg - Eintracht Frankfurt, 19. Spieltag, WWK-Arena. Torschütze Michael Gregoritsch 3.vl jubelt mit Niklas Dorsch M und Reece Oxford l von Augsburg über seinen Treffer zum 1:1. Foto: Matthias Balk/dpa - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. +++ dpa-Bildfunk +++

Plus Gegen Eintracht Frankfurt zeigt der FC Augsburg eine Leistung, die den Glauben an den Ligaverbleib stärkt. In den entscheidenden Szenen leistet er sich Fehler.

Von Johannes Graf

In Markus Weinzierl hatte sich eine Menge Ärger angestaut. Der Trainer des FC Augsburg bemühte sich allerdings, diesen in wenig anstößige Worte zu packen. Als er im Nachgang das 1:1 (1:1) gegen Eintracht Frankfurt einzuordnen suchte, blieb er an einer Szene hängen. Unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff war dem Frankfurter Jesper Lindström im eigenen Strafraum der Ball von oben auf den ausgestreckten Arm gefallen. Und zwar derart strittig, dass Schiedsrichter Sven Jablonski anschließend Videobilder studierte. Zum Unmut der Augsburger entschied der Bremer aber nicht auf Strafstoß, sondern sah eine unabsichtliches Ungeschicktheit. Eine vertretbare Entscheidung, wenngleich auch ein Elfmeter für den FCA möglich gewesen wäre. Weinzierl hingegen kam zu einem ganz anderen Urteil. "Das kann jeder sehen, wie er will. In meinen Augen ist das ein Elfmeter. Wenn der Arm da oben ist, und der Ball geht an den Oberarm, dann ist es so." Unterstützung erhielt der Trainer wenig überraschend von Augsburgs Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter. Ein "hunderprozentiger" Elfmeter sei das gewesen, für ihn sei es ein "Rätsel", da nicht auf Elfmeter zu entscheiden.

