FC Augsburg

06:26 Uhr

Es könnte eng werden in der Kabine: Diese Verletzten kehren beim FCA zurück

Plus FCA-Trainer Enrico Maaßen erwartet einige verletzte Spieler zurück im Training. Am Wochenende stehen zwei weitere Testspiele an.

Mads Pedersen humpelte mit einem Spezialschuh an seinem rechten Sprunggelenk durch die Mixed-Zone der WWK-Arena. Den 3:1-Sieg seiner Kollegen vom FC Augsburg gegen Ajax Amsterdam hatte er auf der Tribüne verfolgt. Doch der Linksverteidiger gab dann selbst Entwarnung. „Im Laufe der Woche will ich wieder ins Training einsteigen und wenn alles gut läuft, gegen Neapel 30 Minuten spielen.“

Das Spiel am kommenden Sonntag (18.30 Uhr) beim amtierenden italienischen Meister ist die Generalprobe vor dem Pflichtspielstart im DFB-Pokal am 13. August bei der SpVgg Unterhaching und gleichzeitig der Abschluss des Wochenend-Trips des FCA, der mit dem Test gegen US Salernitana (Sa., 20.30 Uhr) beginnt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

