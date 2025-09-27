Essende steht erstmals in dieser Saison in der FCA-Startelf

Auf eine Legende werde er treffen, hatte Sandro Wagner am Donnerstag gesagt. Auf „Herrn Schmidt“, wie er bei der Pressekonferenz ausführte. Der FC Augsburg spielt am Samstagnachmittag beim 1. FC Heidenheim. Es kommt also zum Treffen der Trainer Sandro Wagner und Frank Schmidt.

Schmidt trainiert seit 18 Jahren den FC Heidenheim. Er ist die Legende in diesem Duell. Wagner ist seit dieser Saison beim FC Augsburg unter Vertrag. Es ist seine erste Trainerstation in der Fußball-Bundesliga. Wagner sieht sich als Lernender. Viel gelernt hat er in dieser Saison jedenfalls bereits.

Vor allem das 1:4 vor einer Woche gegen Mainz 05 habe ihm wichtige Erkenntnisse gebracht. Eine „geile Trainingswoche“ habe er erlebt. Weil es eben so viel zu lernen gab. Und weil die Mannschaft gut auf die Klatsche reagiert habe.

In Heidenheim stellt Wagner seine Startelf um. Teilweise erzwungen, da Kapitän Jeffrey Gouweleeuw wegen eines Innenbandanrisses im rechten Knie einige Wochen fehlt. Für ihn rückt Keven Schlotterbeck in die erste Mannschaft, er bildet zusammen mit Chrislain Matsima und Cedric Zesiger die Dreierkette.

Mert Kömür sitzt beim FC Augsburg zunächst auf der Bank

Auf der linken Seite wird Robin Fellhauer beginnen, für ihn rückt Elvis Rexhbecaj zunächst auf die Bank. Auf der rechten Seite behält Marius Wolf seine Stammposition. Im Mittelfeld sollen Kristijan Jakic, der diesmal Kapitän sein wird, und Han-Noah Massengo für Ordnung sorgen.

Die Offensive beleben sollen wie gegen Mainz Alexis Claude-Maurice und Fabian Rieder. Mert Kömür sitzt diesmal zunächst auf der Bank, da Samuel Essende seine erste Einsatzchance von Beginn an in dieser Saison bekommt. In den ersten drei Partien war der bullige Stürmer noch gesperrt, gegen Mainz war er zu Beginn der zweiten Halbzeit eingewechselt worden.

Er erzielte den einzigen Augsburger Treffer. In Heidenheim darf er nun von Beginn an zeigen, dass er das Augsburger Offensivspieler als echter Stürmer beleben kann.

Beide Teams stehen bereits am fünften Spieltag unter Druck. Heidenheim ist punktloses Schlusslicht, die Augsburger haben auch erst drei Zähler durch den Auftaktsieg in Freiburg gesammelt. Die Richtung für die kommenden Wochen werde diese Partie aufzeigen, hatte Keven Schlotterbeck unter der Woche gesagt. Das gilt für beide Teams.