FC Augsburg

vor 39 Min.

Ex-FCA-Kapitän Baier zu Kane: "Das oberste Regal in Europa"

Daniel Baier verabschiedet sich am 9. September von den FCA-Fans. Am Sonntag kommt es zum Duell seines neuen Arbeitgebers FC Bayern mit dem FCA.

Plus Daniel Baier spielte von 2008 bis 2020 beim FC Augsburg. Dann beendete er seine Profi-Karriere. Seit einigen Wochen arbeitet er als Scout für den FC Bayern München.

Von Robert Götz Artikel anhören Shape

Hallo Herr Baier, Sie arbeiten seit Kurzem als Scout in der Lizenzspieler-Abteilung des FC Bayern. Waren Sie beim Transfer von Harry Kane involviert?



Daniel Baier: Sie werden verstehen, dass ich mich zu internen Abläufen bei Transfers des FC Bayern nicht äußern werde.

Aber vielleicht können Sie kurz Ihr Arbeitsfeld beim FC Bayern beschreiben.



Baier: Ich kümmere mich im Lizenz-Scouting hauptsächlich um die Top-Talente. Aber jetzt in der Transferphase bin ich auch in Projekte involviert, die noch abgearbeitet werden müssen. Ich versuche immer Anfang der Woche vor Ort an der Säbener Straße zu sein. Wenn es dann erforderlich ist, reise ich auch zu Spielen. Ich mache meine Berichte und meine Eindrücke bespreche ich später zusammen mit unserer Scouting-Abteilung um Chef Markus Pilawa und unserem technischen Direktor Marco Neppe

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen