FC Augsburg

07:49 Uhr

Ex-FCA-Kapitän Paul Verhaegh: Einer, der immer voranging

Plus Paul Verhaegh war von 2011 bis 2017 einer der prägendsten Spieler des FCA. Warum er und seine Kollegen im Abstiegskampf der Bundesliga immer erfolgreich waren.

Von Robert Götz

Natürlich informiert sich Paul Verhaegh regelmäßig, wie der FC Augsburg in der Bundesliga spielt. Schließlich streifte sich der 38-jährige Niederländer von 2010 bis 2017 in 156 Bundesliga-Spielen das Augsburger Trikot über, erlebte seine fußballerisch beste Zeit beim FCA. Hier wurde er mit 29 Jahren zum niederländischen Nationalspieler und zum WM-Teilnehmer 2014. Er trug jahrelang die Kapitänsbinde, spielte mit dem FCA in der Europa League und – was noch viel wichtiger war –, er und seine Kollegen wussten, wie Abstiegskampf geht.

