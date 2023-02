FC Augsburg

vor 8 Min.

Ex-FCA-Profi Alexander Rosen: Vom Millionenmacher zum Krisenmanager

Plus Der Augsburger Alexander Rosen ist seit April 2013 Direktor Profifußball bei der TSG 1899 Hoffenheim. Die lebt auch von seinem Blick für Talente, die teuer verkauft werden.

Von Robert Götz

Normalerweise versucht Alexander Rosen es immer so einzurichten, dass er wenigstens ein paar Stunden in Augsburg verbringen kann, wenn die TSG 1899 Hoffenheim beim FC Augsburg gastiert. Der Direktor Profifußball der TSG ist in Augsburg geboren, in Mering aufgewachsen, hat im Rudolf-Diesel-Gymnasium sein Abitur gebaut. Seine Mutter wohnt immer noch in Mering. „Es ist immer wieder schön, in die Heimat zu kommen“, sagt der 43-Jährige. Doch an diesem Freitag wird es nur ein Kurzbesuch bleiben, wenn die TSG um 20. 30 Uhr (DAZN) in der WWK-Arena gegen den FCA antritt. Zu prekär ist die sportliche Lage bei den Kraichgauern.

