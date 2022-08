Ex-FCA-Spieler Jan Moravek hat einen neuen Klub gefunden

Nach fast zehn Jahren beim FC Augsburg war für Jan Moravek im Sommer Schluss - nun hat der 32-Jährige einen neuen, alten Klub gefunden: Sein Heimatverein Bohemians Prag.

Auch wenn er selten gespielt hat, weil er in seinen neuneinhalb Jahren beim FC Augsburg stets mit Verletzungen zu kämpfen hatte, gehörte Jan Moravek zu den Lieblingen der FCA-Fans. Im Sommer diesen Jahres war für den tschechischen Mittelfeldspieler Schluss in Augsburg, sein Vertrag wurde nicht verlängert. Nun hat der 32-Jährige einen neuen Verein gefunden, der gar nicht so neu ist: Es handelt sich um seinen Heimatverein Bohemians 1905 Prag.

Moravek spielte bis 2009 bei den "Kängurus", wie die Bohemians aufgrund ihres Wappentiers genannt werden. Damals ging es zuerst zum FC Schalke, leihweise nach Kaiserslautern - und im Januar 2012 zum FC Augsburg. Nun folgte also der Gang zurück in die Heimat. Im Interview mit dem tschechischen Sportportal iSport.cz äußert sich Moravek wie folgt zu dem Wechsel: "Die Zeit des Wartens und der Spekulationen war lang. Wir konnten nicht länger warten und waren froh, dass es eine Möglichkeit gab, nach Hause zurückzukehren."

Ex-FCA-Spieler Jan Moravek freut sich auf die "tschechische Kabine"

Er wisse, dass er noch viel Arbeit vor sich habe, um eine Alternative für den Trainer zu sein, genieße aber das Heimkommen: "Ich bin einfach froh, dass ich die tschechische Kabine und die bekannten Gesichter genießen kann."

Die Bohemians sind gut in die Saison in Tschechien gestartet, haben nach drei Spieltagen zwei Siege und ein Unentschieden und stehen punkt- und torgleich mit Brünn an der Tabellenspitze der Fortuna Liga. Moravek wird zwar zeitnah ins Training starten, aber erst in einigen Wochen eine Alternative für die Startelf sein.

Alfred Finnbogason sucht noch nach einem neuen Verein

Damit ist aus dem FCA-Kader der vergangenen Saison nur noch der Isländer Alfred Finnbogason auf Vereinssuche. Der 33-Jährige, dessen Vertrag ebenfalls nicht verlängert worden war, war zuletzt mit dem schwedischen Erstligisten Hammarby in Verbindung gebracht worden. Ein Vertrag mit dem Klub aus Stockholm ist aber nicht zustande gekommen.

