Ex-FCA-Spieler Raul Bobadilla hat Klub in Europa

Mit dem FC Augsburg spielte Raul Bobadilla in der Europa League. Nun ist er zurück in Europa: Der 34-Jährige hat bei einem Schweizer Klub unterschrieben.

Mit dem Namen Raul Bobadilla verbinden die Fans des FC Augsburg Erinnerungen an bessere Zeiten. Von 2013 bis 2017 lief der Südamerikaner für Augsburg auf und war mitverantwortlich für den größten Erfolg der Vereinsgeschichte: den Einzug in die Europa League.

Nach dem Abschied aus Augsburg wurde der bullige Stürmer aber nicht mehr so recht glücklich: Weder bei Mönchengladbach (das er ein Jahr später wieder verließ) noch bei seinen weiteren Stationen, etwa zuletzt in Argentinien bei den Argentinos Juniors noch in Brasilien bei Fluminense blieb er dauerhaft. Nun wurde bekannt, dass Bobadilla erneut den Sprung nach Europa wagt: Der mittlerweile 34-jährige Angreifer wechselt zum Schweizer Fußball-Zweitligisten FC Schaffhausen. Das teilte der Club am Montag mit.

Bobadillas Klub Schaffhausen ist Vierter in der zweiten Schweizer Liga

Schaffhausen spielt in der Challenge League, der zweiten Liga in der Schweiz und belegt dort den vierten von zehn Plätzen. Die Aufstiegsränge in die erste Liga reichen bis Platz zwei. Aktuell hat Schaffhausen neun Punkte Rückstand, aber auch ein Spiel weniger als der derzeit Zweitplatzierte FC Winterthur.

Die Fans des Schweizer Klubs dürfen sich auf einen ungewöhnlichen Profi einstellen - und auf einen, der immer auch das Zeug zum Skandal hat. Weil er in der Schweiz, damals noch in Diensten des FC Basel, eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 50 Stundenkilometer als Empfehlung erachtete und dort mit Tempo 111 geblitzt wurde, wurde er zu einer Bewährungsstrafe von 16 Monaten verurteilt.

Beim FC Augsburg sorgte Bobadilla neben vielen wichtigen Toren auch mit einer Schlägerei auf dem Presseball für Schlagzeilen. Zum Abschied vom FCA im Sommer 2017 schickte Präsident Klaus Hofmann dem einstigen Fan-Liebling noch warme Worte hinterher und sagte, man sei "seine vielen Extrawürste irgendwann mal leid" gewesen.

Lesen Sie dazu auch

Zuletzt hatte Bobadilla Ärger wegen eines Penis-Jublers

Zuletzt hatte Bobadilla bei dem Klub Gurani, wo er auf Leihbasis kickte, für Aufsehen gesorgt. Kurz vor Heiligabend 2020 gelang ihm ein wichtiges Tor für den Verein aus Paraguay. Grund genug für ihn, beim Jubel nicht nur das Trikot, sondern auch die Hose soweit herunter zu ziehen, dass das beste Stück des Angreifers zu sehen war. In einem Interview nach Schlusspfiff entschuldigte sich Bobadilla bei seiner Frau: "Ich bereue es. Ich hoffe, meine Frau hat es nicht gesehen. Ich hoffe, sie bleibt ruhig, denn es gehört alles ihr." (eisl)