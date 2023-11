FC Augsburg

Ex-FCA-Trio steckt mit dem FC Basel tief in der Krise

Plus Der FC Basel galt lange Zeit als der FC Bayern der Schweiz. Die Zeiten haben sich aber geändert. Das merken auch Torhüter Marwin Hitz, Maurice Malone und Renato Veiga.

Von Robert Götz

Als Marwin Hitz im Sommer 2022 seinen Vertrag beim FC Basel unterschrieb und damit nach 14 Jahren Bundesliga beim VfL Wolfsburg, FC Augsburg und Borussia Dortmund in sein Heimatland Schweiz zurückkehrte, da war dem inzwischen 36-jährigen Torhüter klar, dass der Renommierklub nicht mehr die Strahlkraft wie Anfang der 2000er Jahre hatte. Allein zwölf seiner 20 Meistertitel hatte der FC Basel von 2002 bis 2017 geholt. Er galt als der FC Bayern der Schweiz. „Ich wusste, dass es nicht mehr der FC Basel von früher ist, auch finanziell. Aber für mich ist der FC Basel immer noch ein Traditionsklub mit viel Potenzial und ich wollte wieder spielen“, sagt Hitz im November 2023.

Das gelang auch. Hitz, der von 2013 bis 2018 beim FCA im Tor stand und dann zum BVB wechselte, ist die klare Nummer eins. Doch dass er derzeit mit dem Traditionsklub, der 1893 gegründet wurde, mitten im Abstiegskampf der Schweizer Super League steckt, das hört sich fast unglaublich an, ist aber die bittere Realität. Dabei war der FC Basel im Mai erst im Halbfinale der Conference League mehr als unglücklich gegen den AC Florenz ausgeschieden. 2:1 hatte der FC Basel das Hinspiel in der Toskana gewonnen. Im Rückspiel vor über 38.000 Zuschauern im heimischen St.-Jakobs-Park machte man sich schon für das Elfmeterschießen bereit, als Florenz in der neunten (!) Minute der Nachspielzeit in der Verlängerung das entscheidende 3:1 gelang. „Das hat Kraft gekostet. Wir sind dann Fünfter (in der Liga) geworden, haben im Pokal das Halbfinale erreicht. Mein Jahr war voll in Ordnung“, erzählt Hitz.

