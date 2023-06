FC Augsburg

Ex-Profi Manfred Schwabl ist der starke Mann in Unterhaching

Plus Mit der SpVgg Unterhaching erhält der FCA in der ersten DFB-Pokalrunde ein vermeintlich angenehmes Los. Einst machte der Vorstadtklub den FC Bayern zum Meister, jetzt wandelt er zwischen Regionalliga und dritter Liga.

Von Johannes Graf

Wer sich mit der SpVgg Unterhaching beschäftigt, stößt zwangsläufig auf die Geschehnisse im Mai 2000. Bayer Leverkusen benötigte am letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga lediglich einen Punkt, um sich erstmals zum deutschen Meister zu krönen. Der Rest ist wiederholt erzählte Sportgeschichte. Eigentor Ballack, zweites Tor Oberleitner. Das Drama im Sportpark, südlich von München, ist ein Kapitel, das in der Mär von Vizekusen nicht fehlen darf. Für die Unterhachinger hingegen dokumentierte der Erfolg gegen Leverkusen die starken Auftritte in der Bundesliga-Premierensaison. Platz zehn in der Abschlusstabelle der ersten Liga - besseres Zahlenwerk wies der kleine Klub am Rande der Landeshauptstadt in seiner Vereinshistorie nie auf.

Im Folgejahr stieg die SpVgg ab, blieb ein paar Spielzeiten in der zweiten Liga, ehe sie in die dritte und teils sogar in die Regionalliga abrutschte. Dort haben sich Unterhaching und dessen Präsident Manfred Schwabl eingependelt. Zwischen Halb- und Vollprofitum. Schwabl, 57, hat mit dem FC Bayern Meisterschaften gefeiert und war DFB-Pokalsieger. Seit über zehn Jahren lenkt er als Chef die Belange der Hachinger. Seit 2012 ist er Präsident, seit Ende 2018 zusätzlich Geschäftsführer der Haching Verwaltungs GmbH, die die Geschäfte der Profi-KGaA führt. Zudem hält er über die Schwabl GmbH rund ein Fünftel der Aktien der Profi-KGaA. Man könnte auch sagen: Schwabl ist die SpVgg.

