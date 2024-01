FC Augsburg gibt Aaron Zehnter in die 2. Liga ab

Der 19-jährige Nachwuchsspieler wechselt zum SC Paderborn. Beim FCA feierte Aaron Zehnter sein Bundesliga-Debüt, konnte sich in der Profimannschaft aber nicht durchsetzen.

Der FC Augsburg verkleinert seinen Kader weiter. Einen Tag, nachdem der Bundesligist die Ausleihe von Angreifer Irvin Cardona zu AS Saint-Etienne bekannt gegeben hat, vermeldete er einen zweiten Abgang. FCA-Nachwuchsspieler Aaron Zehnter wechselt mit sofortiger Wirkung zum Zweitligisten SC Paderborn. Bei den Profis hatte der 19-jährige Linksverteidiger sowohl in der Bundesliga als auch im DFB-Pokal jeweils mit Kurzeinsätzen sein Debüt gegeben. Durchsetzen konnte er sich in der ersten Mannschaft allerdings nicht, sondern gehörte vorwiegend zum Stammpersonal der U23 in der Regionalliga Bayern.

Nun wagt Zehnter, der 2019 aus der Jugend der Würzburger Kickers nach Augsburg kam, den Sprung in die 2. Bundesliga. Über die Ablösemodalitäten haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart. "Der FCA hat mir eine Perspektive aufgezeigt, wie meine individuelle Förderung und weitere Entwicklung aussehen können, um langfristig dem Profikader des FCA angehören zu können. Es ehrt mich, dass der FCA mein Potenzial sieht, aber ich möchte mit dem Wechsel die Chance ergreifen, mich als festes Teammitglied eines Klubs in der 2. Bundesliga weiterzuentwickeln“, begründet Aaron Zehnter seinen Wechselwunsch.

FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic hält Wechsel von Aaron Zehnter für "eine gute Lösung"

FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic begrüßte den Wechsel: "Auch wenn wir einem eigenen Nachwuchsspieler gerne die nötige Zeit gegeben hätten, sich weiter an unser Profiteam heranzuarbeiten, respektieren wir, dass Aaron seinen Vertrag nicht verlängern möchte und den Wechselwunsch zu diesem Zeitpunkt. Da Aaron schon jetzt den Weg in die 2. Bundesliga gehen kann und dort eine bessere Zukunftsperspektive sieht, haben wir mit dem SC Paderborn eine gute Lösung gefunden.“

Beim FCA feierte Aaron Zehnter mit der U19 in der Saison 2021/22 den Staffelsieg in der A-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest und spielte im Halbfinale um den Einzug in das Finale zur Deutschen Meisterschaft, wo das Team an Hertha BSC scheiterte. Außerdem schaffte Zehnter beim FCA den Sprung in die deutschen U18- und U19-Nationalmannschaften.

