FC Augsburg leiht Verteidiger Čolina an dänischen Erstligisten aus

Der 23-jährige Kroate David Čolina soll bei Vejle Boldclub Spielpraxis sammeln. In der bisherigen Saison kam er beim FCA zu keinem Bundesliga-Einsatz.

Der FC Augsburg verkleinert seinen Kader weiter. Am Mittwochabend teilte der Fußball-Bundesligist mit, dass man sich mit dem dänischen Erstligaverein Vejle Boldklub auf eine halbjährige Leihe von David Čolina bis Saisonende verständigt hat. Der 23-jährige Kroate trifft dort auf seinen Landsmann Ivan Prelec, der Cheftrainer in Vejle ist und bereits in der Nachwuchsabteilung von Dinamo Zagreb mit Čolina zusammengearbeitet hat. Über die Ausleihmodalitäten für den Linksverteidiger, dessen Vertrag beim FCA bis zum 30. Juni 2027 datiert ist, haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart.

Čolinas Debüttreffer für den FCA fiel gegen Borussia Dortmund

Čolina hatte die Jugendmannschaften von Dinamo Zagreb durchlaufen, bevor er eine Saison für die U19 von AS Monaco auflief. Mit dem kroatischen Verein Hajduk Split wurde Čolina Pokalsieger, bevor er im Winter 2022/23 zum FC Augsburg wechselte.

Nach sieben Bundesliga-Einsätzen in der vergangenen Rückrunde und seinem Debüttreffer bei der 3:4-Niederlage in Dortmund kam Čolina in dieser Spielzeit nur beim Pokal-Spiel in Unterhaching zum Einsatz. Dreimal gehörte der ehemalige U21-Nationalspieler Kroatiens dem Spieltagskader der Fuggerstädter an.

"Gerade auf seiner Stammposition als Linksverteidiger, wo wir gut aufgestellt sind, war es für David in den letzten Monaten nicht leicht, Einsatzzeiten zu bekommen", erklärt FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic in einer Pressemitteilung. "Während der Leihe in Vejle wird David mit seinem ehemaligen Jugendtrainer zusammenarbeiten, der ihn sehr gut kennt und ihm viel Spielpraxis ermöglichen soll. Wir wünschen David viel Erfolg mit seinem neuen Verein."

