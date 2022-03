FC Augsburg

vor 32 Min.

FC Augsburg wehrt sich gegen die Verlegung des Mainz-Spiels

Plus Die Augsburger wollen unbedingt am Wochenende gegen den FSV Mainz 05 spielen. Dafür sieht der FCA gute Gründe.

Von Marco Scheinhof

Es herrscht Uneinigkeit. Der FSV Mainz 05 hat bei der Deutschen Fußball Liga die Verschiebung der Partie beim FC Augsburg beantragt. „Mainz 05 steht zu diesem Spiel nicht die notwendige Anzahl an einsatzfähigen und spielberechtigten Spielern zur Verfügung“, teilte der Bundesligist am Mittwoch mit. Bisher haben sich nach Klubangaben 20 Personen aus der Mannschaft und dem Trainer- und Betreuerstab mit dem Coronavirus infiziert, etliche von ihnen sollen Symptome haben. Und das bei einer vom Verein verkündeten 100-prozentigen Impfquote. Allein 14 Spieler mussten in Quarantäne.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen