FC Augsburg

18:16 Uhr

FC Augsburg will gegen den FC Bayern anders auftreten als Paris St. Germain

Der Jubel bei FCA-Trainer Enrico Maaßen (Mitte) und seinen Mitarbeiten war nach dem 1:0-Heimerfolg gegen den FC Bayern groß. Ob so ein Coup am Samstag in der Allianz-Arena wieder gelingt?

Plus Enrico Maaßen hat den Bayern-Sieg gegen die Pariser zu Hause verfolgt. Der FCA-Trainer hat keinen Messi oder Mbappé, dafür ein Team mit Mut und Leidenschaft.

Von Robert Götz

Die stressige Fahrt zur Allianz-Arena hat sich Enrico Maaßen am Mittwochabend gespart. Den 2:0 (0:0)-Heimsieg des FC Bayern München gegen Paris St. Germain sah sich der Trainer des FC Augsburg am Fernseher an. Warum sollte er sich in die langen Staus vor und nach dem Spiel stellen?

