FCA-Ärzte: „Am Ende entscheidet aber der Spieler“

Plus Zwei Ärzte des FCA sprechen im Interview über die Leiden der Profis wie bei Alfred Finnbogason oder Felix Uduokhai, aber auch über überraschend schnelle Heilungen wie bei Reece Oxford.

In Ihrer Praxis hängen Trikots der Spieler der Augsburger Panther und des FC Augsburg nebeneinander. Die Panther betreut die Arthroklinik ja schon seit 2015, wie kam es im Juli 2021 zur Zusammenarbeit mit dem FCA?