Der FCA besteht den ersten Stresstest gegen Borussia Dortmund

Plus Nach der 0:2-Niederlage in Bremen bricht der FCA nicht ein, sondern verabschiedet sich mit einem aufregenden 1:1-Unentschieden gegen Dortmund. Am Mittwoch geht es noch zum VfB Stuttgart.

Von Robert Götz

Als sich der FC Augsburg vor fast genau einem Jahr von seinen Fans in die Winterpause verabschiedete, war es erst Mitte November. Die umstrittene WM in Katar stand vor der Tür, die Fans protestierten, der FCA verlor 0:1 gegen den VfL Bochum an diesem deprimierenden Samstagnachmittag. Diese peinliche Niederlage, es war damals das achte Spiel in Folge ohne Sieg, passte in das triste Gesamtbild des Klubs. Schon damals deutete es sich an, dass es mit dem unerfahrenen Trainer Enrico Maaßen kein gutes Ende nehmen würde.

Die Spieler des FC Augsburg bedanken sich nach dem Spiel bei den Fans für die Unterstützung im vergangenen Jahr. Foto: Tom Weller, dpa

Gut 13 Monate später protestierten die Fans wieder, diesmal gegen den angestrebten Investoren-Deal der Deutschen Fußball Liga, doch das sportliche Befinden hat sich in Augsburg diametral verändert. Nach dem 1:1 (1:1)-Unentschieden gegen Borussia Dortmund wurden die FCA-Spieler, die ein großes Banner mit den Worten „Vielen Dank für Eure Unterstützung“ trugen, mit viel Beifall verabschiedet.

