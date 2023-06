FCA bestreitet erstes Testspiel wieder in der Rosenau

Am 11. Juli spielt der Augsburger Bundesligist gegen den Bayernligisten Türkspor. Im Trainingslager warten gleich drei Partien auf das Team von Enrico Maaßen.

Bald werden die Spieler des FC Augsburg aus der Sommerpause und dem Urlaub zurückerwartet. Ab dem 3. Juli stehen die obligatorischen Fitnesstests an, ehe Trainer Enrico Maaßen einige Tage später zum ersten gemeinsamen Training auf dem Platz bittet. Vom 15. bis 23. Juli werden sich die Augsburger im Trainingslager in Schladming auf ihre 13. Bundesliga-Saison vorbereiten. Seit Freitag stehen auch einige Testspiele in der Vorbereitung fest.

Los geht es am 11. Juli mit der Partie gegen den Bayernligisten Türkspor Augsburg, der im vergangenen Jahr sein 50. Vereinsjubiläum feierte. Die Partie wird um 19 Uhr im Rosenaustadion angepfiffen. Bereits vor einem Jahr hatte der FCA seine Testspielreihe im Rosenaustadion begonnen. Damals spielte der Bundesligist vor 3500 Fans gegen den TSV Schwaben Augsburg. 5:0 endete die Partie für den Favoriten. Pepi, Gruber, Iago und Hahn waren die Torschützen.

Gegen Eindhoven kann es zum Wiedersehen mit Pepi kommen

Weiter geht es mit drei Partien während des Trainingslagers in Österreich. Am Samstag, 15. Juli, spielen die Augsburger in Kufstein gegen den türkischen Spitzenklub Besiktas Istanbul. Am Dienstag, 18. Juli, bekommt es die Mannschaft von Maaßen um 18.30 Uhr mit dem österreichischen Drittligisten FC Kufstein zu tun. Einen Tag vor der Heimreise steht in Irdning am Samstag, 22. Juli, ein Test gegen die PSV Eindhoven an. Da könnte es zum Aufeinandertreffen mit Ricardo Pepi kommen, sollte der Transfer in den nächsten Tagen wie erwartet bestätigt werden. Eindhoven beendet die Saison in der niederländischen Eredivisie auf Rang zwei.

Ebenfalls auf ein niederländisches Spitzenteam trifft der FCA am Familientag in der heimischen Arena am Samstag, 29. Juli. Zwei Wochen vor dem Pflichtspielstart geht es ab 15 Uhr gegen Ajax Amsterdam. Am gleichen Tag steht bereits um 11.30 Uhr auf einem Trainingsplatz in Augsburg ein Test gegen Jahn Regensburg an – allerdings ohne Zuschauer.

