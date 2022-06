FCA bestreitet weitere Testspiele in der Region

Der FC Augsburg und sein neuer Trainer Enrico Maaßen bereiten sich auf die kommende Saison vor. Nun steht eine ganze Reihe an Testspielen fest.

Der Bundesligist FC Augsburg bestreitet an diesem Dienstag (19 Uhr, Rosenaustadion) sein erstes Testspiel gegen den Bayernligisten TSV Schwaben Augsburg. Zudem hat der FCA weitere Testspiele vereinbart. So geht es am Freitag, 1. Juli (18 Uhr), im Stauferpark Stadion in Donauwörth gegen den VfB Eichstätt. Eine Woche später steht am Freitag, 8. Juli, in Zusmarshausen eine Partie gegen den Zweitligisten SV Sandhausen an. Im Rahmen des Trainingslagers im österreichischen Scheffau (10. bis 18. Juli) werden zwei Testspiele ausgetragen: am Mittwoch, 13. Juli, in Kössen gegen Dynamo Budweis aus Tschechien und zum Ende des Trainingslagers am Sonntag, 17. Juli, in Wattens gegen Al Duhail SC (Doha). (AZ)