FC Augsburg

18:04 Uhr

FCA bricht ins Trainingslager ohne Kapitän Gouweleeuw auf

Plus Der FC Augsburg bezieht mit verkleinertem Kader sein Quartier in Österreich. Auf einige Spieler muss Trainer Enrico Maaßen verzichten, bei anderen beruht dies auf Freiwilligkeit.

Von Johannes Graf Artikel anhören Shape

Klar ist: Der neue Sportdirektor Marinko Jurendic und Heinz Moser, der Leiter Entwicklung, werden nicht mit dabei sein. Grundsätzlich wäre das Trainingslager in Österreich eine hervorragende Gelegenheit gewesen, um Spieler, Trainer, Verantwortliche und Betreuer kennenzulernen, aber die beiden Funktionäre werden erst ihren Übergang beim FC Zürich regeln. Offiziell beginnen Jurendic und Moser ihre Tätigkeit beim Fußball-Bundesligisten am 1. August beziehungsweise am 1. September.

Neben den Genannten werden weitere Augsburger Protagonisten fehlen. Neu-Nationalspieler Mergim Berisha absolviert weiterhin eine externe Reha, er wird erst nach dem Trainingslager in den Kreis der Mannschaft zurückkehren. Ebenfalls wegen Verletzungen zu Hause bleiben Kapitän Jeffrey Gouweleeuw (Sprunggelenk), Reece Oxford (Trainingsrückstand) und Raphael Framberger (Knie). Verzichten wird Trainer Enrico Maaßen zudem auf Lasse Günther, Henri Koudossou und Noah Sarenren-Bazee, die sich in Gesprächen mit anderen Klubs befinden und verliehen oder verkauft werden sollen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen