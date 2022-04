FCA-Chef Klaus Hofmann regelt seine Nachfolge über den Tod hinaus

Plus Klaus Hofmann verspricht, dass er seine Anteile an dem Fußball-Bundesligisten nie verkaufen wird. Selbst für nach seinem Tod trifft er Vorkehrungen.

Seit im Frühjahr 2021 der US-Investor David S. Blitzer über die "Hofmann Investoren GmbH" indirekt beim Fußball-Bundesligisten FC Augsburg eingestiegen ist, hält sich in der aktiven Fan-Szene die Befürchtung, dass der FCA einmal von einem auswärtigen Investor übernommen wird.