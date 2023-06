FC Augsburg

06:19 Uhr

FCA-Chef Markus Krapf: "Keinen Bock darauf, bis zum letzten Spieltag zu zittern"

Plus Der schwache Saisonausklang mit dem Last-Minute-Klassenerhalt hat dem Vorstandsvorsitzenden gar nicht gefallen. Das hat Folgen. Auch für Stefan Reuter.

An dem Tag, an dem sich Markus Krapf entschied, der Bitte des Aufsichtsrats des FC Augsburg nachzukommen, Vorstandsvorsitzender des Vereins zu werden, wurden die Augsburger Profis das erste Mal seit dem Bundesliga-Aufstieg nach einem Heimspiel gnadenlos ausgepfiffen. 0:2 hatte der FCA am 6. September gegen Hertha BSC verloren, die Installation des jungen Trainers Enrico Maaßen schien nach der vierten Niederlage in den ersten fünf Spielen gescheitert. Wenig später wurde die Ernennung Krapfs zum FCA-Präsidenten öffentlich.

FCA-Chef Markus Krapf sucht Gespräch mit Stefan Reuter

Neun Monate später hat sich der FCA zwar für seine 13. Bundesliga-Saison in Folge qualifiziert, doch sein Fazit fällt ernüchternd aus. „Mir ist sehr wohl bewusst, dass wir so nicht weitermachen brauchen, dass wir uns immer wieder mit Hängen und Würgen in der Bundesliga halten. Diese Saison war auch die erste, in der wir am Ende faktisch selbst nichts zu unserem Klassenerhalt beigetragen haben. Es ist so, dass in den letzten Jahren keine sportliche Entwicklung zu sehen war. Da müssen wir deutlich besser werden.“

