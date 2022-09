FC Augsburg

vor 22 Min.

FCA-Chef will erst mit Stefan Reuter sprechen

Plus Der neue Vorstandsvorsitzende Markus Krapf will die Gründe für die Stagnation beim Fußball-Bundesligisten FC Augsburg erfahren.

Von Robert Götz Artikel anhören Shape

Das Interesse am neuen Vorstandsvorsitzenden des FC Augsburg war so groß, dass Markus Krapf auf seinen ersten Auftritt vor den Mitgliedern eine Viertelstunde warten musste. Über 600 waren am Dienstag in den VIP-Bereich der WWK-Arena geströmt, um den ersten direkten Kontakt mit dem gebürtigen Augsburger zu suchen. „Ich stehe für Ehrlichkeit, Offenheit und Direktheit“, sagte der 50-Jährige. „Lasst uns miteinander und nicht übereinander sprechen“, bat er die Mitglieder, „es gilt die Stagnation der letzten Monate oder Jahre aufzuhalten und ins Positive umzudrehen.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen