FCA-Co-Trainer Maurer: "Gegen den SC Freiburg haben wir einiges gutzumachen"

Weil Markus Weinzierl coronainfiziert ausfällt, ist Co-Trainer Reiner Maurer gefordert. Das sagt er über Trainingseindrücke, Personalsituation und Gegner Freiburg.

Erstmals, seit er beim FC Augsburg als Co-Trainer unter Vertrag steht, hat Reiner Maurer die Spieltags-Pressekonferenz beim Bundesligisten abgehalten. Da sich Chefcoach Markus Weinzierl nach einem positiven Corona-Test in Quarantäne befindet, wird Maurer auch am Samstag beim Heimspiel gegen den SC Freiburg (15.30 Uhr) an der Seitenlinie stehen. Gemeinsam mit den weiteren Co-Trainern Tobias Zellner und Jonas Scheuermann übernimmt er das Coaching des FCA-Teams.

Für den FCA steht gegen den starken Tabellensechsten um Trainer Christian Streich erneut viel auf dem Spiel. Mit einem Sieg könnten sich die Augsburger auf dem derzeitigen Relegationsrang 16 ein wenig von den hinteren Rängen absetzen, mit einer Niederlage und auch einem Unentschieden bleibt das Team im Tabellenkeller stecken und muss noch mehr um den Klassenerhalt bangen. Aktuell sind bereits 11.500 Tickets für die Partie verkauft, 15.000 Zuschauerinnen und Zuschauer wären zugelassen.

Das sagt FCA-Co-Trainer Reiner Maurer über...

... die letzten Trainingstage und seine Gefühlslage als Weinzierl-Vertreter:

Für mich hat sich gar nichts geändert. Ich habe meine Aufgaben wie immer. Markus Weinzierl hat alles so eingeteilt, dass im Team jeder seine Aufgaben hat. Dass ich das ganze extern jetzt moderiere und kommentiere, ist für mich auch kein Problem. Zu meinen Aufgaben gehört der generelle Austausch über den Gegner, das eigene Spiel und das eigene Team. Ich denke, über die Jahre habe ich mir da eine gute Erfahrung angesammelt. Das passt gut. Und wir haben mit Tobias Zellner und Jonas Scheurmann zwei weitere Co-Trainer, die schon über Jahre hier mit dem FCA und Markus Weinzierl zusammengearbeitet haben.

... die Abstimmung mit Markus Weinzierl:

Weil jeder seinen eigenen Aufgabenbereich hat, sehe ich mich jetzt genauso verantwortlich, als wenn Markus Weinzierl dabei ist. Wir haben gestern eine sehr lange Videokonferenz gemacht und haben alles noch einmal durchgesprochen, was den Gegner und die eigene Mannschaft betrifft. Er ist jetzt leider nicht dabei, aber es geht ihm ja grundsätzlich ganz gut. Von daher ist es für mich ein Spiel wie jedes andere.

... die personelle Situation in der Mannschaft:

Wir haben ja täglich unsere Coronatests und haben mit Frederik Winther noch einen positiven Fall dazubekommen, daher wird er nicht im Aufgebot sein. Ansonsten toi toi toi, sind wir alle negativ, was ja wiederum positiv ist. Verletzt wird weiterhin Robert Gumny ausfallen. Arne Maier ist wieder freigetestet und ist auch medizinisch wieder freigegeben. worden Von daher haben wir die Qual der Wahl, wer auflaufen wird. Es wird aber auch Härtefälle geben, wer auf der Bank sitzen wird und wer nicht. Über die personelle Aufstellung entscheiden wir aber erst am Samstag.

... die Situation von Markus Weinzierl, der das FCA-Spiel in Quarantäne verfolgen muss:

Ich habe nur einen Auszug aus dem Video von Steffen Baumgart (Trainer des 1. FC Köln) gesehen. Ich denke schon, dass man da emotional dabei ist, aber Markus wird sicher nicht den Steffen Baumgart imitieren.

... seine eigene Person:

Ich habe den Fußball sehr gerne, ich habe Spaß daran, beim FCA zu arbeiten. Hier in meiner Heimat, weil ich aus Mindelheim komme, von der Seite bin ich ein richtig Einheimischer. Ich war schon viel unterwegs in der Fußballwelt, als Cheftrainer, als Co-Trainer und Trainer der U21. Deshalb bin ich ja auch hier zum FCA gekommen, um unsere Nachwuchsspieler besser zu fördern. Mit Corona waren wir aber sehr vorsichtig, damit wir Corona nicht vom Nachwuchsleistungszentrum zu den Profis reintragen. Da sind wir ein bisschen geschädigt, dass wir das nicht so verzahnen konnten, wie wir uns das vorgestellt haben.

... seinen ehemaligen Verein Türkgücü München:

Ich habe meinen Vertrag bei Türkgücü erfüllt. Es geht hier noch um die Aufstiegsprämie, aber das ist alles an meinen Anwalt weitergegeben und von daher kümmere ich mich nicht mehr darum.

... Gegner SC Freiburg:

Die Freiburger sind punktgleich mit dem vierten Platz und eine von vier Mannschaften, die auswärts ein positives Torverhältnis hat. Dazu gehören auch Dortmund, Leverkusen und Bayern München. Daran sieht man, dass Freiburg auswärts sehr stark ist. Ich erwarte ein sehr offenes und sehr zweikampforientiertes Spiel. Die Freiburger sind sehr mannorientiert. Ich sehe da Parallelen zu unserem Spiel gegen Union Berlin. Dieses Gesicht müssen wir wieder zeigen. Wir hatten in Freiburg eine sehr schlechte erste Halbzeit und keine besonders gute zweite Halbzeit. In der Hinsicht haben wir einiges gutzumachen. Wir brauchen die drei Punkt dringender als die Freiburger. Unsere Fans auf der Tribüne müssen spüren, dass wir zuhause sind, dass wir sie mitnehmen wollen und dass wir das Engagement von Union mindestens wieder zeigen, wenn nicht sogar toppen wollen.

... die Mannschaft, wie sie trainiert und die Partie gegen Gladbach weggesteckt hat:

Nach einer Niederlage ist die Stimmung natürlich etwas gedämpfter. Auch wegen dem Tabellenplatz. Aus meiner Sicht haben wir trotzdem ein ordentliches Auswärtsspiel gemacht. Wir hatten Pech, dass wir unsere frühen Chancen nicht genutzt haben, und dann ist es schwer, gegen eine solche Mannschaft, wenn sie in Führung geht, das Spiel nochmal zu drehen. In dieser Woche lag voll der Fokus darauf, nach vorne zu schauen. Wir sind immer positiv und optimistisch und unsere Zielsetzung für morgen sind die drei Punkte. Die Trainingsleistungen waren gut. Dass Markus nicht anwesend war, hat dem keinen Abbruch getan, die Spieler haben sich reingehängt mit der Zielsetzung, dass wir am Samstag frisch sind und unsere Vorgaben entsprechend gut umsetzen können.

... die Jugendförderung beim FCA unter Corona-Bedingungen:

Für uns war es schwierig. Wir haben beispielsweise ein Fördertraining, das haben wir seit Monaten ausfallen lassen. Dabei lag mir das sehr am Herzen, um die Spieler individuell zu fördern. Wir haben einen sehr guten Draht zum Nachwuchs und den Jugendtrainern. Coronabedingt gab es da jetzt schon einen Nachteil. Aber ich sehe den FCA-Nachwuchs mit dem Nachwuchsleistungszentrum auf einem sehr guten Weg. Wir haben sehr sehr gute Nachwuchsspieler, die wir natürlich gern noch mehr einsetzen würden. Aktuell hat Lasse Günther hat guten Sprung gemacht. Er ist inzwischen für uns eine sehr gute Alternative, sogar für die Startformation als linker Verteidiger. Dabei ist ja auch erst 18-Jahre.