FCA-Co-Trainer Maurer rückt überraschend ins Rampenlicht

Plus Mit 62 Jahren feiert Reiner Maurer seine Trainerpremiere in der Fußball-Bundesliga. Er vertritt beim FCA den an Corona erkrankten Chefcoach Markus Weinzierl.

Von Andrea Bogenreuther

Fast wirkt es wie ein Geschenk, das Reiner Maurer passend zu seinem 62. Geburtstag am Mittwoch überreicht bekommen hat. Denn für mindestens einen Bundesliga-Spieltag rückt der bisherige Co-Trainer des FC Augsburg nun ins Rampenlicht. So wird er nicht nur die Pressekonferenz am Donnerstag leiten, an der über den Youtube-Kanal die Allgemeinheit teilhaben kann, sondern auch den corona-infizierten Chefcoach Markus Weinzierl in der Heimpartie gegen den SC Freiburg (Samstag, 15.30 Uhr) an der Seitenlinie vertreten. Trotz seiner langen Laufbahn und seiner großen Fußballerfahrung mit Stationen im In- und Ausland ist das für den gebürtigen Mindelheimer Maurer eine Premiere.

